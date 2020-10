vor 9 Min.

Ausstellung in Oberschönenfeld: So schön baut man heute mit Holz

So faszinierend kann Holz im Rahmen eines Sakralbaus sein: Die Wegkapelle Oberbechingen der Denzel-Stiftung, geplant von Architekt Frank Lattke, am Radweg nach Wittislingen.

Plus Mit Holz lassen sich nicht nur Einfamilienhäuser bauen, sondern auch außergewöhnliche Industrie- und Sakralgebäude. Das zeigt eine Schau im Naturpark-Haus.

Von Siegfried P. Rupprecht

Die Konstruktion sticht sofort ins Auge. Sie besteht aus sonnenschirmartigen Strukturen mit pilzähnlicher Form. Der Metropol Parasol steht in der spanischen Stadt Sevilla und gilt als eines der größten Holzbauwerke der Welt. Aber auch das Originalmodell im Naturpark-Haus in Oberschönenfeld assoziiert eindrucksvoll die Faszination und Fertigungsgenauigkeit des modernen Holzbaus. Und genau das verfolgt die dortige Sonderausstellung "Bauen mit Holz in Bayerisch-Schwaben“. Zugleich ist sie aber auch eine Verneigung vor dem nachwachsenden Rohstoff, dem Wald in der Region.

Der Holzbau habe in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten eine enorme Entwicklung erlebt, verdeutlicht Frank Lattke bei einem Pressegespräch zur Eröffnung der Schau. Lattke ist Architekt, Mitglied des Netzwerks Holzbau und Kurator der Ausstellung. Längst lasse sich mit Holz nicht nur ein wohnliches Einfamilienhaus errichten.

Der Metropol Parasol in Sevilla ist eine der höchsten Holzkonstruktionen der Welt. Das Originalmodell ist in der aktuellen Sonderausstellung im Naturpark-Haus in Oberschönenfeld zu bewundern. Eine Firma aus der Region hat ihn umgesetzt. Bild: Siegfried P. Rupprecht

"Mittlerweile präsentiert der Holzbau eine breite Palette von faszinierendem Innovationspotenzial“, schwärmt er. Sie reicht von außergewöhnlichen Gewerbe- und Industriegebäuden über Kindertagesstätten und Schulen bis hin zu Sakralbauten.

Preise für das Schmuttertal-Gymnasium Diedorf

Viele herausragende Holzbauten seien in den letzten Jahren gerade in der Region entstanden, ergänzt Lattke. Die Ausstellung verweist mit zahlreichen Fotos und Beschreibungen beispielsweise auf das vielfach preisgekrönte Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf, auf die Modernisierung von Wohngebäuden in der Augsburger Grüntenstraße mit vorgefertigten Holzfassaden und auf die sieben Kapellen in Holzbauweise, die die Siegfried- und Elfriede-Denzel-Stiftung in den Landkreisen Dillingen und Augsburg an Radwegen von international renommierten Architekten errichten ließ.

In diesem Zusammenhang steht auch der Metropol Parasol. Die Konstruktion mit ihren 3400 Holz-Einzelelementen und 3000 tragenden Verbindungspunkten wurde mit der Kompetenz eines Unternehmens aus Aichach verwirklicht.

Bauen mit Holz war einst vielen Menschen abenteuerlich. Heute ist das Gegenteil der Fall. Der Holzbau hat sich dynamisch weiterentwickelt und ist immer beliebter geworden. Letzteres hat gute Gründe. Holz sei ein höchst leistungsfähiger, nachwachsender, CO 2 -neutraler Rohstoff, der Individualität ausstrahlt und für Wohlbefinden sorgt, verdeutlicht Lattke.

Bayerisch-Schwaben ist besonders waldreich

Die Ausstellung ist aber auch eine Hommage an den Wald. „Bayerisch-Schwaben ist eine der waldreichsten Gegenden Deutschlands“, sagt Karin Hauber vom Naturpark Augsburg Westliche Wälder. Daraus ergebe sich ein riesiges Kapital, von dem auch die Wirtschaft profitiere. „Der Weg vom Baum zum Bau beschäftigt in der Region mit Wald, Sägewerke, Schreinereien und Zimmereien fast 30.000 Beschäftigte in der Forst- und Holzwirtschaft.“

So können Wohngebäude nach der Modernisierung mit vorgefertigten Holzfassaden aussehen. Das Modell zeigt ein Haus in der Augsburger Grüntenstraße. Bild: Siegfried P. Rupprecht

Präsentiert wird die Ausstellung vom Netzwerk Holzbau im Wirtschaftsraum Augsburg. Darin haben sich Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette Forst und Holz zusammengeschlossen. Mit der Präsentation solle der vielseitige regionale Holzbau bekannter gemacht werden, erläutert Martina Medrano, Geschäftsfeldleiterin Technologietransfer und Innovationsförderung bei der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH.

Der Wald in Bayerisch-Schwaben 1 / 4 Zurück Vorwärts • Größe Rund 29 Prozent der Fläche in Bayerisch-Schwaben besteht aus Wald. Das sind 290.000 Hektar und ist eine Fläche fünf Mal so groß wie der Bodensee.

• Baumbestand Mit 59 Prozent bestimmen aktuell Fichten den Wald in Bayerisch-Schwaben. Buchen und Eichen kommen auf jeweils rund 12 Prozent. Der Rest verteilt sich auf sonstiges Laub-und Nadelholz.

• Besitz Waldbesitzer sind 80.000 Privatpersonen, 377 Gemeinden und Städte sowie der Freistaat Bayern.

• Holzmenge Im Wald wächst jedes Jahr so viel Holz, dass damit über 60.000 Einfamilienhäuser gebaut werden könnten. (rusi)

Dabei seien Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Abfallvermeidung wichtige Kriterien, ergänzt Regio-Geschäftsführer Andreas Thiel.

Mit Holz bauen hat Zukunft

Die Ausstellung mit eigens gebauten Holzwänden dokumentiert eine kleine Erfolgsgeschichte. Sie zeigt, was mit Holzbau alles möglich ist, welches Potenzial damit vorhanden ist, macht den Rohstoff aber auch sinnlich erfahr- und erlebbar. Natur, Wald, Holz und Wertschöpfung werden hier anschaulich und informativ unter einen Hut gebracht. Darüber hinaus nimmt der Besucher die Erkenntnis mit, dass Holz nicht nur Tradition hat, sondern auch Zukunft.

Das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf hat den Deutschen Architekturpreis erhalten. Es war zu seiner Einweihung 2015 die größte Schule in Holzbauweise weltweit. Bild: Marcus Merk

Info Die Ausstellung im Naturpark-Haus läuft bis 10. Januar 2021. Sie ist geöffnet von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Führungen mit maximal vier Personen sind an den Freitagen, 23. Oktober, 20. November und 18. Dezember möglich. Anmeldung dazu unter der Telefonnummer 08238/300132.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen