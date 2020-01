vor 21 Min.

Austausch zum Start

Bei Neujahrsempfang das Ehrenamt hochgehalten

Es hat Tradition: Zu Beginn des Jahres treffen sich Haupt- und Ehrenamtliche von kommunaler und kirchlicher Seite. Mitglieder diverser Vereine, Verbände und Gruppierungen kommen im Westendorfer Pfarrheim zusammen. Austauschen möchte man sich zu Jahresbeginn und miteinander feiern, dass diese gewachsene Gemeinschaft besteht.

Einmal mehr brachte es Pfarrer Norman D’Souza auf den Punkt: Menschen brauchen Menschen und geben durch ihr Engagement dem Glauben Hände und Füße. Im abendlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Georg Westendorf dankte der Geistliche den Haupt- und Ehrenamtlichen in Sankt Georg für ihr Engagement. In Westendorf besteht ein reges Gemeinde- und Vereinsleben, viele Ehrenamtliche engagieren sich und sorgen für einen vollen und abwechslungsreichen Terminkalender über das Jahr. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion Pröll riet in ihrer Ansprache, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Anstatt das jüngste Ergebnis immer noch toppen zu wollen, tue es auch einmal gut, ungesunden Druck und Stress beiseitezulassen und Bewährtes beizubehalten. Dabei verwies sie auf die kleinen Dinge, die eine Gemeinschaft wie die in Westendorf ausmachen: gemeinsam den Antrieb zu haben, die Heimat lebens- und liebenswert zu erhalten. (AL)

