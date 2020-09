10:34 Uhr

Austria 4+,Ocean Tales und Spring Tales: Der Bürgersaal Stadtbergen startet in die Konzertsaison

Am Samstag legt der Bürgersaal Stadtbergen mit Austria-Pop los – mit viel Abstand in der Sporthalle

Der Bürgersaal Stadtbergen startet nach langer Corona-Pause wieder mit dem Kulturprogramm. Während die Gersthofer Stadthalle am 20. September wieder los legt und in Neusäß in der Stadthalle der Vorhang erst Mitte Oktober wieder hoch gehen soll, ist es in Stadtbergen bereits am kommenden Wochenende soweit. Los geht es am kommenden Samstag, 12. September, um 19.30 Uhr – allerdings in der Sporthalle Stadtbergen – mit „Austria 4+“. Wer die altbekannten Lieder von Ambros, Fendrich, STS und vielen anderen österreichischen Liedermachern liebt, wer sich nach Schmäh und Weltschmerz, schwarzem Humor und viel Gefühl sehnt, der ist dort gut aufgehoben.

Jazz und Michael Jackson auf Bayrisch im Bürgersaal Stadtbergen

Das Alexandrina-Simeon-Quintett begeistert dann am 17. September alle Freunde des Jazz. Zusammen mit dem Startrompeter Benny Brown stellt das Quintett ihr aktuelles Album „Ocean Tales“ vor. Gemeinsam bietet die Band (Daniel Mark Eberhard, Stephan Holstein, Andi Bauer, Tom Steppich) mit Sängerin Alexandrina Vocal-Jazz. Am 18. September heißt es in der Sporthalle wieder „Da Billi Jean is ned mei Bua“ mit Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid, am 2. Oktober gastiert „The Mojo Six“ das Sextett mit Stephan Holstein, Daniel Eberhard, Adi Weidenbacher, Sepp Holzhauser, Walter Bittner und Martin Schmid.

Die für März geplante Glitzershow „Spring Feeling“ der Presley Family wurde nun auf den Herbst verlegt. So werden die Presleys nun am 9. Oktober den „zweiten“ Frühling präsentieren. Gemeinsam mit Stephan Zinner (Söder-Double und bekannt u. a. aus den „Eberhofer-Krimis“) ist dann am 21. Oktober das österreichische Multitalent Stefan Leonhardsberger (u. a. „Da Billi Jean“) zu Gast mit „Kaffee und Bier“, einer musikalischen Lesung. Es wird ein bayerisch-österreichischer Melangeabend, der die Eigenheiten und Gemeinsamkeiten dieser beiden Volksstämme musikalisch und literarisch beleuchtet.

Die Bürgerhalle Stadtbergen hat auch an ein Programm für Kinder gedacht

Ein weiteres Highlight kündigt sich für den 4. Dezember an. Die Premiere der „Leonhardsberger & Schmid Show“. Stefan Leonhardsberger spielt, singt und tanzt sich durch einen berauschenden Abend voller Überraschungen. Martin Schmid zaubert die Musik dazu.

Auch für die kleinen Kulturfreunde steht ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm im Kalender des Bürgersaals. Zum Mittanzen, Mitsingen und sogar zum Mitfliegen sorgt die Kinderlieder Rockband Andi und die Affenbande am 25. Oktober für ein schön gruseliges Halloweenkonzert. Freuen dürfen die Kleinen sich zudem auf das Kindertheater der Schaubühne Augsburg. Mit einem tollen Bühnenbild und traumhaften Kostümen wird nach dem Buch von Ottfried Preußler das Stück „Der kleine Wassermann“ am 15. November inszeniert.

Alle weiteren Infos hier. Karten für alle Veranstaltungen erhalten Sie im Rathaus Stadtbergen, bei allen bekannten VVK-Stellen oder hier. (AZ)

