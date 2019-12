vor 55 Min.

Auszeichnung für Firma Deuter

Seit dem Jahr 2013, also zum siebten Mal in Folge, wird die Gersthofer Firma Deuter von der Fair Wear Foundation (FWF) mit der höchstmöglichen Mitgliederkategorie, dem Leader-Status, ausgezeichnet. Ziel der FWF ist, die Arbeitsbedingungen in der Textil- und Bekleidungsindustrie vor allem vor Ort in den Produktionsländern zu verbessern. Deuter ist seit August 2011 Mitglied der FWF und hat sich damit den strengen Richtlinien der Non-Profit-Organisation verpflichtet. Die Firma arbeitet auch an der Nachhaltigkeit ihrer Produkte: Ab Frühjahr/Sommer 2020 sollen alle Produkte PFC-frei sein. PFC sind langlebige organische Schadstoffe, die nur schwer in der Natur abgebaut werden. Sie werden unter anderem wegen ihrer wasserabweisenden Eigenschaften in der Kleidungsproduktion verwendet. (AL)