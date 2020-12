vor 17 Min.

Auszeichnung für Gersthofer Rucksackhersteller

Auf eine Partnerschaft mit Vina Duke in Vietnam setzt der Gersthofer Rucksackhersteller Deuter seit 25 Jahren.

Wie etwas produziert wird, darauf kommt es an. Die Gersthofer Firma Deuter belegt den zweiten Platz in der Kategorie des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021.

Seit über 25 Jahren setzt Deuter auf die Partnerschaft mit Vina Duke in Vietnam. Dort werden weltweit alle Rucksäcke und Taschen für den Gersthofer Rucksackhersteller produziert.

Unternehmen aus der Textilbranche, die sich in Partnerschaften erfolgreich für die Umsetzung der Agenda 2030 engagieren und Verantwortung in ihren Lieferketten übernehmen, konnten sich bis Ende Oktober 2020 um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Unternehmenspartnerschaften 2021 bewerben. Zusammen mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wurden nun vorbildliche Partnerschaften zwischen in Deutschland und im globalen Süden ansässigen Unternehmen aus der Textilbranche prämiert. Der Nachhaltigkeitspreis ist die renommierteste Auszeichnung deutschlandweit und Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement.

Partnerschaft besteht seit 25 Jahren

Entgegen dem Trend, häufig den Lieferanten zu wechseln, um ökonomische Vorteile daraus zu ziehen, setzt Deuter seit über 25 Jahren auf die Partnerschaft mit Vina Duke in Vietnam. Mit dieser Art exklusiver Partnerschaft ist das Gersthofer Unternehmen nach eigenen Angaben Vorreiter in der Outdoor-Branche und dort kein zweites Mal zu finden.

Seit 2011 ist der Rucksackhersteller Mitglied der Fair Wear Foundation und hat seit 2013 den Leader Status inne. Zudem ist das Unternehmen Mitglied im Bündnis für nachhaltige Textilien und Bluesign Systempartner. Bluesign hat den weltweit strengsten Standard für Chemikaliensicherheit. Duke durchläuft das jährliche Bluesign Screening und arbeitet eng mit der Gersthofer Firma an der weiteren Optimierung der Produktionsstätten zusammen. (AZ)

