07:59 Uhr

Auszeichnungen für die Destillerie Zott

Ustersbacher Betrieb gehört international zum Spitzenfeld

Freude bei der Destillerie Zott aus Ustersbach: Innerhalb nur weniger Stunden konnte das Team um Brennmeisterin Katharina Zott bei zwei internationalen Wettbewerben wichtige Auszeichnungen erlangen. So holte Zott bei der „Destillata 2018“, ein weltweit renommierter Wettbewerb für Edelobstbrände in Österreich, gleich mehrfach die begehrte Auszeichnung ins Augsburger Land.

Mit der Höchstnote „Edelobstbrand des Jahres“ ausgezeichnet wurden ihre Kreationen „Apfelbrand im Eichenfass“ und „Aprikose“. Außerdem erlangte das Unternehmen vier weitere Goldmedaillen und mehreren Silbermedaillen. Für die Jury der Destillata gehört die Destillerie Zott nun ins internationale Spitzenfeld.

Und nicht nur in Österreich konnten die Brände vom Familienbetrieb Zott überzeugen. Bereits zwei Tage zuvor fand in Metz (Frankreich) der 19. Internationale Wettbewerb für Brände und Liköre statt, der Concours international des eaux de vie et liqueurs de fruits. Im Rahmen dieses Wettbewerbs werden bereits seit 1980 die besten Destillate in einem herausfordernden Umfeld bewertet. Hier holte die Destillerie Zott zwei Goldmedaillen. „Wir freuen uns riesig über diese Ehrung, die unsere konstante Suche, nur die beste Qualität zu erzeugen belohnt“, sagt Brennmeisterin Katharina Zott.

Die Basis für ihre Brände erhält Katharina Zott übrigens direkt aus den Westlichen Wäldern, wo der Obsthof der Familie in Ustersbach liegt. (AL)

