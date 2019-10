vor 20 Min.

Auto auf B2 bei Biberbach steht in Flammen

Wegen eines technischen Defekts brennt ein Auto auf der B2 bei Biberbach komplett aus.

Wegen eines technischen Defekts geriet am Mittwochabend ein Auto auf der B2 im Bereich Biberbach in Brand. Der 48-Jährige am Steuer war in Richtung Gersthofen unterwegs. Die Feuerwehren aus Biberbach und Langweid löschten das Fahrzeug, das vollständig ausbrannte.

Während der Löscharbeiten musste die B 2 komplett gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro. (mcz)

