Auto erfasst unvorsichtiges Mädchen auf Rad

An der A8 bei Zusmarshausen entsteht die Tankstelle der Zukunft. Im kommenden Jahr sollen hier die ersten E-Autos laden können.

Ob eine Abkühlung an einer Waldquelle, eine Lauschtour, ein Minigolf-Spiel oder Heimatgeschichte im Bauernhofmuseum – es gibt viel zu erleben.

Diedorf

Der Vorhang geht auf im Diedorfer Fendt

Der Theaterverein in Diedorf bezieht seien neue Spielstätte in der Gaststätte. Wie der Umzug für die Mitglieder lief und was neu ist.