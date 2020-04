11:10 Uhr

Auto fängt während der Fahrt an zu brennen

Zwischen Gersthofen und Hirblingen brennt am Freitag ein Auto aus und in Erlingen kommt es in der Nacht zu einem Schwelbrand.

Völlig ausgebrannt ist das Auto eines 38-Jährigen am Freitag auf dem Weg von Gersthofen in Richtung Hirblingen. Der Mann war gegen 15.35 Uhr unterwegs, als der Wagen auf halber Strecke plötzlich anfing zu brennen. Der 38-Jährige hielt daraufhin sofort am Straßenrand an und verließ mit der Beifahrerin das Fahrzeug.

Die Feuerwehr Hirblingen rückte zwar sofort aus, konnte das komplette Ausbrennen des Autos allerdings nicht mehr verhindern. Laut Polizei wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Schaden beträgt rund 10.500 Euro.

Defekt im Verteilerkasten löst Schwelbrand aus

Feuerwehren aus Meitingen, Erlingen und Herbertshofen mussten am Freitagabend zu einen Einsatz in Erlingen ausrücken. Ein 38-Jähriger hatte gegen 22.15 Uhr in seinem Hof Brandgeruch bemerkt. Als er zum Wohnhaus zurückging, stellte er fest, dass die angrenzende Halle komplett verraucht war. Die Feuerwehren fanden schnell die Ursache. In einem Verteilerkasten im Keller hatte es einen technischen Defekt gegeben, wodurch ein Schwelbrand entstand.

Die Feuerwehren löschten den Brand und befreiten die Halle mit Ventilatoren vom Rauch. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (thia)

