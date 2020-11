12:04 Uhr

Auto getroffen: Unbekannter wirft bei Meitingen Steine auf die B2

Einen lebensgefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr hat es am Freitag auf der B2 bei Meitingen gegeben.

Plus Eine 22-jährige Frau ist in Richtung Augsburg unterwegs. Plötzlich bemerkt sie mehrere Einschläge an der Windschutzscheibe.

Einen lebensgefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr hat es am Freitag gegen 17 Uhr auf der B2 kurz hinter Meitingen gegeben. Ein 22-jährige Frau war mit dem Auto in Richtung Augsburg unterwegs, als plötzlich Steine gegen die Windschutzscheibe schlugen. Die Frau konnte den Täter nicht sehen.

Der Meitinger Steinewerfer bleibt ungesehen, die Polizei steht vor einem Rätsel

Die Frau bemerkte plötzlich mehrere Einschläge an der Windschutzscheibe. Es handelte sich nach Auskunft der Polizei um Steine, die ein Unbekannter neben der Fahrbahn auf das fahrende Auto geworfen hatte. Der Schaden an der Windschutzscheibe beläuft sich auf rund 500 Euro.

"Zur Tatzeit war kein anderes Fahrzeug auf der Fahrbahn.", berichtet Hauptkommissar Thomas Klingler von der Polizei in Gersthofen. Daher müsse der Täter wohl neben der Fahrbahn gestanden haben, auch weil es keine Brücke an dieser Stelle gibt. Dieser Umstand erschwert zudem die Ermittlungen. "Wenn der Täter auf einer Brücke über der Fahrbahn steht, kann man ihn normalerweise leicht sehen", erklärt Klingler. Die Steine seien wohl allesamt größer als einen Zentimeter gewesen.

Dem Steinewerfer von Meitingen droht nun Gefängnis

Als die Streife eintraf war der Täter schon über alle Berge. Die Polizei fahndet nun nach dem Steinewerfer, aber die Suche gestaltet sich schwierig: "Wir haben weder Alter noch Geschlecht noch Aussehen der Person", bedauert Klingler. Daher sei man auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zur Last gelegt werden könnte ihm ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, der meist mit Gefängnis bestraft wird. Laut Klingler sei auch Sachbeschädigung denkbar.

Eine solche Tat kommt nur selten vor. Klingler schätzt, dass nur ein bis zweimal im Jahr jemand Steine oder ähnliches auf fahrende Autos wirft. "Meistens handelt es sich dabei um Jugendliche", sagt er. Für Aufsehen sorgte vor knapp vier Jahren eine Reihe von Steinwürfen auf Autos, die im Landkreis Augsburg auf der Autobahn A8 unterwegs waren. Eine Betroffene hatte dabei großes Glück, dass ein Stein ihren Wagen nicht voll traf. Er erwischte lediglich den Spoiler am Dach und riss ihn ab.

Die Wurfgeschosse sind jedoch auch brandgefährlich, wenn sie ihr Ziel verfehlen. Fahrzeuglenker können in Panik das Steuer verreißen, was zu schweren Unfällen führen kann.

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 -1810.

