11:05 Uhr

Auto in Fischach beschädigt und getürmt

Nachdem er ein geparktes Auto in Fischach angefahren und beschädigt hatte, machte sich ein unbekannter Fahrer aus dem Staub.

Aus dem Staub gemacht hat sich ein Autofahrer, nachdem er in Fischach ein geparktes Auto angefahren hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle: Am Freitag parkte eine Frau nach Angaben der Polizei zwischen 16.25 und 16.50 Uhr ihren orangen Ford C-Max in einer Parkbucht des Lidl-Supermarktes in Fischach.

Polizei schätzt den Schaden auf 1500 Euro

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug von einem anderen Auto an der hinteren linken Stoßstange beschädigt worden war. Der Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/18900. (lig)

