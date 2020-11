vor 47 Min.

Auto in Neusäß rollt plötzlich von alleine los

Ein 18-Jähriger parkt in Neusäß sein Auto und geht in die Schule. Dabei vergisst er jedoch die Handbremse - und der Schaden ist groß.

Diese Vergesslichkeit hat einem jungen Mann einen Schaden in Höhe von 2300 Euro beschert. Der 18-Jährige parkte am Dienstag sein Auto auf einem Parkplatz an der Landrat-Dr.-Frey-Straße ab und ging in die Schule. Dabei vergaß er aber etwas Wichtiges.

Da der Parkplatz eine leichte Neigung aufweist, rollte das Auto des 18-Jährigen plötzlich von alleine zurück. Es nahm Fahrt auf und kam schließlich erst an einem weiteren geparkten zum Stillstand. Grund für die unfreiwillige autonome Fahrt war nach Auskunft der Polizei die Tatsache, dass der 18-Jährige vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen. (thia)

Themen folgen