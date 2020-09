vor 13 Min.

Auto in Neusäß zerkratzt: Täter flüchtet ins Maisfeld

Im Neusässer Ortsteil Hammel beobachtet ein Zeuge, wie ein Mann ein geparktes Auto beschädigt. Der Täter flüchtet, doch kann schnell gefasst werden.

Ein 54-jähriger Zeuge beobachtete, wie ein 62-Jähriger ein Auto im Neusäßer Ortsteil Hammel zerkratzte. Laut Polizei stand der Wagen am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in der Buchenstraße in Hammel. Als der Zeuge den Autokratzer ansprach, flüchtete dieser in ein Maisfeld. Der Zeuge verfolgte den Täter und konnte ihn dazu bewegen zum Tatort zurückzukehren. Dort wartete bereits die herbeigerufene Polizeistreife. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf etwa 1000 Euro. (kinp)

Themen folgen