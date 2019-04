11:51 Uhr

Auto kommt von der B2 ab und überschlägt sich mehrfach

Eine 19-Jährige kommt am Sonntag bei Meitingen von der Straße ab und wird leicht verletzt. Die Polizei hat einen Verdacht.

Mindestens dreimal hat sich der Wagen einer 19-Jährigen am Sonntag neben der B2 bei Meitingen überschlagen. Die junge Frau war gegen 4.20 Uhr in Richtung Augsburg unterwegs und berührte zunächst zwischen den Anschlussstellen Meitingen-West und Biberbach die Mittelleitplanke.

Daraufhin verlor sie die Kontrolle über den Wagen, kam rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab. Beim Überschlag im angrenzenden Acker wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Da der Verdacht bestand, dass die Frau Alkohol getrunken hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 10.500 Euro.

Gersthofen: Lastwagenfahrer übersieht Auto

Ein Lastwagenfahrer hat am Samstagmorgen ein Auto übersehen, als er gegen 5.30 Uhr von einem Grundstück in die Ziegeleistraße in Gersthofen abbog. Beide Fahrzeuge berührten sich, es entstand ein Schaden von rund 4700 Euro.

Biberbach: Unbekannter entwendet Laptop aus SUV

Nur eine Stunde war der Fahrer eines SUV weg: In dieser Zeit schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertüre ein und entwendete entwendete Werkzeugmaschinen und einen Laptop. Zudem montierte der Dieb die Anhängerkupplung ab. Der Sachschaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert, der Diebstahlschaden mit 5000 Euro. Der Wagen stand ab 6.45 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der B17-Anschlussstelle Biberbach. (mcz)

