Auto kracht gegen Traktor: Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Fischach

Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall am westlichen Ortsende von Fischach an der Weinfabrik Hauser.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerät eine 62-Jährige in Fischach auf die Gegenfahrbahn. Sie kracht mit ihrem Auto gegen einen Traktor und wird schwer verletzt.

Von Philipp Kinne

Zu einem schweren Autounfall ist es am Montagnachmittag in Fischach gekommen. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet eine 62-jährige Autofahrerin mit ihrem roten Ford nach links auf die Gegenfahrbahn, teilt die Polizei mit. Der Wagen krachte gegen 13 Uhr auf der Neufnachstraße, Ortsausgang in Richtung Wollmetshofen, gegen einen Traktor, der ortseinwärts unterwegs war.

Unfall in Fischach: Frau aus Auto geschnitten, Traktorfahrer schwerverletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 62-Jährige in ihrem Ford eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Fischach mit der Rettungsschere aus ihrem Fahrzeug geschnitten werden. Sie wurde schwerstverletzt mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg gebracht, teilt die Polizei mit. Ein bereits gelandeter Rettungshubschrauber konnte aufgrund des instabilen Gesamtzustandes der Ford-Fahrerin nicht eingesetzt werden. Auch der schwerverletzte Traktorfahrer kam mit dem Sanka in die Uniklinik Augsburg.

Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall am westlichen Ortsende von Fischach an der Weinfabrik Hauser. Bild: Karin Marz

Feuerwehr Fischach mit 35 Einsatzkräften zur Bergung vor Ort

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Beim Ford liegt der Schaden bei etwa 10.000 Euro , beim Traktor bei rund 60.000 Euro, schätzt die Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Feuerwehr Fischach war mit 35 Einsatzkräften zur Bergung der verletzten Unfallbeteiligten und zur Verkehrsregelung im Einsatz. Zur Fahrbahnreinigung und Bindung einer größeren Menge an Betriebsstoffen wurde die Straßenmeisterei aufgerufen. Die Aufräumarbeiten dauerten am frühen Montagabend noch an. Der Zustand der 62-Jährigen sei weiterhin sehr bedrohlich, teilt die Polizei mit.

