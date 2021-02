vor 48 Min.

Auto kracht in Auerbach gegen Gartenzaun

Mit seinem Auto ist ein 59-Jähriger im Horgauer Ortsteil Auerbach gegen einen Gartenzaun gekracht.

Gegen einen Gartenzaun ist am Donnerstag gegen 11 Uhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto gekracht. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Auerstraße im Horgauer Ortsteil Auerbach. Das Auto kollidierte beim Einfahren in eine Baustelle mit einem angrenzenden Gartenzaun. Der verursachte Gesamtsachschaden belaufe sich auf 1000 Euro, teilt die Polizei mit. (kinp)

