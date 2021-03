vor 33 Min.

Auto macht sich in Emersacker plötzlich selbstständig

Ein 18-jähriger Schüler parkt sein Fahrzeug in Emersacker und steigt aus. Etwas Entscheidendes hat er aber vergessen - und das Auto landet im Gartenzaun.

An diese Vergesslichkeit wird sich ein Autofahrer wohl noch eine Zeit lang erinnern. Der 18-Jährige hatte am Dienstag seinen Wagen im Birkenweg in Emersacker ordnungsgemäß geparkt. Dann aber machte er einen Fehler.

Beim Aussteigen vergaß der Schüler laut Polizei, die Handbremse anzuziehen. Der Wagen machte sich plötzlich selbstständig und rollte gegen den Gartenzaun eines angrenzenden Anwesens. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. (thia)

