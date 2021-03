vor 16 Min.

Auto macht sich in Emersacker selbstständig und rollt davon

Etwas zu nachlässig hat ein 23-Jähriger am Mittwoch in Emersacker sein Auto geparkt.

Ein junger Mann parkt am Mittwoch sein Auto in Emersacker ein wenig zu nachlässig. Erst eine Hausfassade stoppt die herrenlose Fahrt.

Etwas zu nachlässig hat ein 23-Jähriger am Mittwoch in Emersacker sein Auto geparkt. Der junge Mann stellte laut Polizei seinen Wagen um 20 Uhr in der Lauterbrunner Straße ab.

Nach dem Parken legte der Autofahrer den Leerlauf ein und zog die Handbremse an. Als er sich ein Stück vom Auto entfernt hatte, machte sich der Wagen plötzlich selbständig und rollte rund 20 Meter rückwärts über eine Gefällstrecke. Wie die Polizei mitteilt, war die Handbremse zu leicht angezogen worden. Die Anhängerkupplung des Autos stoppte die herrenlose Fahrt an einer angrenzenden Hausfassade. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6000 Euro. (thia)

Themen folgen