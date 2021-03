13:09 Uhr

Auto muss nach Unfall in Horgau abgeschleppt werden.

Zwei Autos sind am Samstag in der Greuter Straße zusammengestoßen.

Eine Autofahrerin übersieht laut Polizei den Wagen einer Fahranfängerin in Horgau. Es kommt zum Zusammenstoß

Ein Schaden von etwa 4500 Euro ist am Samstagmittag bei einem Unfall in Horgau entstanden. Eine Frau fuhr laut Polizei gegen 12.45 Uhr mit ihrem Auto rückwärts aus der Ausfahrt eines Anwesens in der Greuter Straße. Hierbei übersah sie offenbar den auf der Greuter Straße fahrenden Wagen einer 17-jährigen Fahranfängerin, die von ihrer Mutter begleitet wurde.

Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto der Fahranfängerin musste schließlich abgeschleppt werden. (kabe)

