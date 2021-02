vor 18 Min.

Auto muss nach Vorfahrtsunfall in Nordendorf abgeschleppt werden

In Nordendorf sind auf einer Kreuzung zwei Autos kollidiert.

An der Einmündung der Schmutterstraße in die Rosenstraße in Nordendorf sind zwei Autos zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Von Gunter Oley

Eine 53-Jährige war am Freitag gegen 7.30 Uhr in Nordendorf mit ihrem Auto auf der Schmutterstraße unterwegs. An der Einmündung zur Rosenstraße missachtete sie nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines anderen Wagens.

6000 Euro Schaden bei Unfall in Nordendorf

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin als auch der 26-jährige Fahrer des anderen Wagens blieben unverletzt. Das Auto der 53-Jährigen musste abgeschleppt werden.

