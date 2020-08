vor 17 Min.

Auto prallt auf der A8 auf einen Sattelzug

Bei Zusmarshausen prallt ein Autofahrer ins Heck eines Lastzugs und schleudert über die A8. Die Polizei lobt die Autofahrer für die Bildung der Rettungsgasse.

Leichte Verletzungen hat am Dienstagmorgen ein Autofahrer bei einem Unfall auf der A8 erlitten.

Zwischen Zusmarshausen und Streitheim in Fahrtrichtung München hat am Dienstag gegen 7 Uhr ein 62-Jähriger nach Angaben der Polizei wahrscheinlich aufgrund der tief stehenden Sonne einen Sattelzug nicht rechtzeitig erkannt. Er prallte auf der rechten Spur ins Heck des Aufliegers und schleuderte über die mittlere und linke Spur der Fahrbahn. Nach dem Aufprall in die Betongleitwand blieb sein Auto auf der linken Spur stehen.

Rettungshubschrauber landet auf der Autobahn

Um die Landung eines Rettungshubschraubers zu ermöglichen, wurde die Fahrbahn in Richtung München für 25 Minuten gesperrt. Da der Autofahrer aber nur leicht verletzt wurde, konnte er dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von circa 15000 Euro, am Sattelauflieger und an den Betongleitfeldern der Autobahn ein Gesamtschaden von 20000 Euro.

Für die Reinigung der Fahrbahn und die Bergung des Autos waren der linke und mittlere Fahrstreifen bis etwa 8.20 Uhr gesperrt.

Lob der Polizei für die Rettungsgasse

Vorbildlich hat im resultierenden Stau das Bilden und Freihalten der Rettungsgasse funktioniert, betont die Polizei. So gelangten die Einsatzkräfte zügig zur Unfallstelle, konnten dem Verletzten schnellstmöglich Hilfe leisten und die Unfallstelle absichern. Auch nachrückende Einsatzkräfte und Hilfsfahrzeuge erreichten schnell die Unfallstelle. (gol)

