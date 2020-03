09:06 Uhr

Auto steckt auf einem Golfplatz im Rasen fest

Auf dem Rasen eines Golfplatzes in Gessertshausen hat sich ein junger Mann mit seinem Auto festgefahren.

Auf dem Rasen eines Golfplatzes in Gessertshausen hat sich ein 18-jähriger Mann mit seinem Auto festgefahren. Am Samstag gegen 0.50 Uhr wollte der junge Mann am Weiherhof eine Freundin abholen. Nach Angaben der Polizei bog er in der Dunkelheit jedoch falsch ab und geriet so auf das Gelände des dortigen Golfplatzes , wo er mit seinem Wagen im Rasen stecken blieb.

Ein Zeuge beobachtete das Missgeschick und half mit Freunden dem Autofahrer, das Fahrzeug wieder auf die Straße zu bringen. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, an der Rasenfläche in Höhe von rund 5000 Euro. (gol)

