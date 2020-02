vor 23 Min.

Auto umgekippt: B2 nach Unfall in Richtung Donauwörth gesperrt

Auf der B2 bei Gersthofen ist es zu einem Autounfall gekommen. Aktuell ist die Straße in Richtung Donauwörth gesperrt.

Nachdem ein Auto in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße abgekommen auf die Seite gefallen ist, musste die B2 auf Höhe Gablingen gesperrt werden.

Am Montagabend ist es zu einem Unfall auf der B2 in Richtung Donauwörth gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Autofahrer gegen 19 Uhr ohne Fremdeinwirkung in einer langgezogenen Rechtskurve auf Höhe der Abhöranlage bei Gablingen seitlich von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto fiel dabei auf die Seite.

Aktuell ist die B2 daher gesperrt. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Der Fahrer habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren, sagte ein Sprecher der Polizei Schwaben Nord. Die Feuerwehr muss das Fahrzeug aufschneiden, um den Verletzen aus dem Auto zu holen.

Vor der Ausfahrt Gersthofen-Bergstraße staut es sich bereits. Sobald die Sperrung aufgehoben wird, wird dieser Artikel aktualisiert. (dwo)

