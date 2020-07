09:59 Uhr

Auto von 22-Jähriger landet nach Unfallflucht in einem Weiher

Weil ihr ein Autofahrer entgegenkam, musste eine 22-Jährige ausweichen. Sie landete mit ihrem Wagen schließlich in einem Weiher bei Willmatshofen.

Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau am Sonntag gegen 20.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Willmatshofen in Richtung Itzlishofen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang kam ihr, in einer leichten Rechtskurve, ein schwarzer VW auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Vor Schreck lenkte die 22-Jährige sofort ruckartig nach rechts und kam dadurch von der Fahrbahn ab.

Polizei Zusmarshausen sucht nach Zeugen

Sie überfuhr eine Böschung mit Maschendrahtzaun, eine Hecke und landete schließlich mit der Front ihres Autos im angrenzenden Weiher. Die Feuerwehr Willmatshofen musste den Toyota der jungen Frau mit 15 Einsatzkräften aus dem Weiher bergen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2800 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen VW-Fahrer erbittet die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)

