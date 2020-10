23.10.2020

Autoaufbrecher attackiert in Zusmarshausen Arbeiter mit Brechstange

Die Polizei sucht einen Mann, der in Zusmarshausen zunächst Autos aufbrach, dann einen Arbeiter mit einer Brechstange attackierte und schließlich in einen Wald geflüchtet ist.

Als er in Zusmarshausen beim Aufbrechen mehrerer Autos erwischt wird, will ein Unbekannter mit einer Brechstange auf einen Arbeiter einschlagen.

Von Gunter Oley

Bei mindestens sieben Kleintransportern hat ein unbekannter Täter in Zusmarshausen die Motorhaube aufgehebelt. Als Arbeiter ihn stellen wollen, bedroht er sie mit einer Brechstange und flüchtet dann in einen Wald.

Gegen 20 Uhr haben Mitarbeiter eines Fahrzeugausrüsters in Zusmarshausen bemerkt, dass sich ein Mann an neuwertigen Transportern zu schaffen macht, die auf dem Parkplatz des Unternehmens in der Dreilindenstraße 5 abgestellt waren. Nach Angaben der Polizei hat der Täter bei mindestens sieben Fahrzeugen die Motorhaube aufgehebelt.

Autoaufbrecher flüchtete in den Wald bei Zusmarshausen

Als die Arbeiter ihn ansprachen, attackierte der Mann einen von ihnen mit einer Brechstange, seine Schläge verfehlten den Arbeiter jedoch. Anschließend flüchtete der Unbekannte in ein Waldgebiet.

Der männliche Täter ist etwa 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schlank. Er trug schwarze, sportliche Kleidung, Trainingshose, Kapuzenpullover, Schal und Schuhe.

Der verursachte Schaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.

Themen folgen