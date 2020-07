23.07.2020

Autobahn: Anschlussstelle Adelsried in Richtung Stuttgart bis September gesperrt

Die A8 in Richtung Stuttgart wird bei Adelsried gesperrt. Grund dafür ist ein Kreisverkehr auf der nahen Staatstraße. Wann die Sperrung aufgehoben wird.

Ab Montag, 27. Juli, ist die Auf- und Abfahrt der A8-Anschlussstelle Adelsried in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt. In diesem Bereich wird auf der Staatsstraße 2032 als Teil der Ortsumfahrung Adelsried durch das Staatliche Bauamt Augsburg ein Kreisverkehr gebaut. Auch die Unterquerung der Autobahn auf der Staatsstraße 2032 ist in beiden Fahrtrichtungen aufgrund der Bauarbeiten nicht möglich. Die Anschlussstelle ist voraussichtlich bis zum 5. September komplett gesperrt. Die Umleitungen werden durch das Landratsamt Augsburg großflächig ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer auf dem Weldenbahnradweg können den Baustellenbereich queren. (AL)

