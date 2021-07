Autobahn

18:04 Uhr

Was Telematik "light" auf der A8 bei Adelsried und Burgau bringen soll

Plus Pilotprojekt auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm: LED-Anzeigen sollen den Verkehr regeln und bei Gefahr drosseln. Was geplant ist und wie die Reaktionen ausfallen.

Wie kann der Verkehr auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm sicherer werden? Diese Frage beschäftigt seit Langem Politik, Polizei und auch viele Autofahrer. Jetzt gibt es eine neue Lösung: Eine abgespeckte Form der Telematik-Anlagen soll künftig den Verkehr regeln, vor allem an gefährlichen Abschnitten. In einem ersten Schritt werden im Sommer LED-Anzeigen am Straßenrand im Bereich Adelsried und Burgau aufgestellt. Nächstes Jahr folgen dann weitere Schilder auf der Strecke.

