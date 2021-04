Autofahrer auf der B300 bei Ustersbach unter Drogeneinfluss unterwegs

In Ustersbach gerät ein 56-Jähriger in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Die Polizisten bemerken drogentypische Ausfallerscheinungen.

Einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer hat die Polizei am Montag auf der B300 aus dem Verkehr gezogen. Der 56-jährige Opel-Fahrer war um 15.15 Uhr in Ustersbach in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten.

Bei der Kontrolle fielen den Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden. Anschließend konnte laut Polizei in seiner Wohnung in Gessertshausen Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle wurde der Opel-Fahrer wieder entlassen. Es erfolgt eine Anzeigenerstattung nach dem Straßenverkehrsgesetz und dem Betäubungsmittelgesetz. (thia)