vor 34 Min.

Autofahrer bringt Radler zu Sturz und flüchtet

Ein 13-Jähriger wird in Meitingen bei der Kollision leicht verletzt. Doch statt zu helfen, setzt der Autofahrer einfach zurück und umkurvt den Bub.

Eine dreiste Unfallflucht, bei der in Meitingen ein Autofahrer einen 13-jährigen Radfahrer leicht verletzt hat, beschäftigt die Polizei. Der Bub fuhr am Freitag gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der St.-Wolfgang-Straße durch den Kreisverkehr in Richtung Römerstraße. Zur gleichen Zeit wollte ein Autofahrer in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah der Mann nach Auskunft der Polizei den 13-Jährigen und touchierte das Rad. Der Bub stürzte und verletzte sich. Doch statt anzuhalten und sich um den Jungen zu kümmern, setzte der Autofahrer einfach zurück, fuhr um ihn herum und flüchtete. Hinweise an die Polizei werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten.

Biberbach: 30-Jährige landet nach Zusammenstoß im Acker

Im Acker ist eine 30-jährige Frau nach dem Zusammenstoß mit einem 75-jährigen Autofahrer gelandet. Der Mann kam aus Biberbach und wollte links in die Staatsstraße 2033 in Richtung Wertingen einbiegen. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt der Frau. Die 30-jährige erkannte die Situation zwar und versuchte noch auszuweichen. Einen Zusammenstoß konnte sie aber nicht mehr verhindern. Während ihr Fahrzeug im angrenzenden Acker zum Stehen kam, blieb das Auto des 75-jährigen auf der Straße. Beide kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 Euro

Neusäß: Autofahrerin zerlegt Lichtmast in zwei Teile

Einen Lichtmast hat eine 37-jährige Autofahrerin am Sonntag in Neusäß demoliert. Die Frau war laut Polizei auf der Hauptstraße in Richtung Augsburg unterwegs und kam gegen 14.30 Uhr aus unbekannten Gründen rechts von der Straße ab. Im Bereich der 20er-Hausnummer kollidierte sie mit einem Lichtmast, der daraufhin in zwei Teile zerbrach. Der Gesamtschaden beträgt rund 5500 Euro. (thia)

