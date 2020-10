11:50 Uhr

Autofahrer durch Telefon abgelenkt: 72-Jährige nach Unfall leicht verletzt

Eine 72-Jährige ist nach einem Unfall in der Nähe des Dinkelscherber Ortsteils Grünenbaindt ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Abgelenkt durch sein Telefon kracht ein 44-Jähriger mit seinem Wagen in Grünenbaindt gegen das Auto einer 72-Jährigen. Die Frau kommt ins Krankenhaus.

Eine 72-Jährige ist nach einem Unfall im Dinkelscherber Ortsteil Grünenbaindt leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war am Montag gegen 13 Uhr ein 44-jähriger BMW-Fahrer durch sein Telefon abgelenkt. Der Mann bemerkte auf der Verbindungsstraße zwischen Grünenbaindt und Gabelbachergreut den Toyota einer 72-Jährigen zu spät.

72-Jährige muss nach Unfall bei Grünenbaindt ins Krankenhaus

Abgelenkt durch das Telefonieren mit seiner Freisprecheinrichtung übersah er an der Einmündung die Vorfahrtsberechtigte 72-jährige Toyota-Fahrerin. Nach der Kollision wurde die Frau mit einem Rettungswagen in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. Am Einsatz beteiligt waren auch etwa zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Grünenbaindt und ein Rettungshubschrauber. (kinp)

