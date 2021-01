vor 18 Min.

Autofahrer fährt Wagen in Diedorf an und flieht

Ein Zeuge beobachtet in Diedorf, wie ein Autofahrer einen anderen Wagen anfährt und dann türmt.

Unfallflucht in Diedorf: Am Freitag, gegen 12.50 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie in der Lindenstraße in Diedorf ein Auto rückwärts aus einem Parkplatz/Grundstück des Anwesens Nummer 24 ausfuhr und dabei gegen den auf der gegenüberliegenden Seite, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten silbernen Wagen stieß.

Zwei Autos wurden in Diedorf beschädigt

Beide Autos wurden hierbei beschädigt. Der Fahrer des Unfallverursachers hielt kurz an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Konkrete Hinweise auf den Schadensverursacher sind nach Angaben der Polizei vorhanden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. (AL)

