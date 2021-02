vor 31 Min.

Autofahrer fährt in Diedorf bei tief stehender Sonne in Gegenverkehr

Im blendenden Licht der tief stehenden Sonne hat ein Autofahrer in Diedorf den Gegenverkehr übersehen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Von Gunter Oley

In Diedorf hat ein Autofahrer ein entgegenkommendes Auto nicht bemerkt, als er an parkenden Fahrzeugen vorbeifahren wollte.

Der 51-jährige Fahrer wechselte am Donnerstag gegen 15.20 Uhr in der Lindenstraße auf die Gegenfahrbahn, weil er an dort parkenden Autos vorbeifahren wollte. Im blendenden Licht der Sonne, die im Westen zu dieser Zeit schon recht tief stand, bemerkte der Mann nach Angaben der Polizei ein entgegenkommendes Auto nicht.

Die 25-jährige Fahrerin des anderen Wagens konnte den Frontalzusammenstoß nicht verhindern. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. Da beide Autos innerorts mit recht geringer Geschwindigkeit unterwegs waren, blieben die Insassen trotz der Kollision unverletzt.

