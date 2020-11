vor 16 Min.

Autofahrer fährt in Gersthofen einen Hydranten um und flüchtet zu Fuß

Ein 68-jähriger Mann gerät in der Gersthofer Bauernstraße in den Gegenverkehr. Sein Ausweichmanöver hat Folgen.

Erst geriet er mit seinem Auto in den Gegenverkehr, dann fuhr er über den Gehweg, demolierte einen Hydranten und anschließend flüchtete er zu Fuß. Die Polizei konnte den Mann aber schnell ausfindig machen. Es handelte sich um einen 68-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

Bei dem Unfall in Gersthofen wird ein Hydrant abgerissen

Der Mann war am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf der Bauernstraße in Gersthofen unterwegs. Zeugen hatten nach Auskunft der Polizei beobachtet, wie er plötzlich in den Gegenverkehr geriet. Er bemerkte seinen Fehler aber offenbar sofort und riss das Lenkrad nach rechts. Zwar konnte so ein Zusammenstoß vermieden werden, allerdings geriet der Fahrer durch das Ausweichmanöver auf den Gehweg.

Dort überfuhr der Fahrer einen Wasserhydranten, der durch die Kollision abgerissen wurde. Der Mann kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden, sondern stieg einfach aus und flüchtete zu Fuß. Die Polizei konnte den Aufenthalt des Fahrers allerdings schnell ermitteln. Den 68-jährigen Mann aus dem Landkreis Aichach erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro. (thia)

