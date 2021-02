vor 34 Min.

Autofahrer flüchtet in Aystetten von der Unfallstelle

Ein geparktes Auto wurde in Aystetten beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon.

Von Gunter Oley

Ein geparktes Auto ist am Freitagnachmittag in der Bergstraße in Aystetten von einem anderen Wagen gerammt worden.

Bei dem Unfall ist ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-1810 um Hinweise von Zeugen.

