Autofahrer flüchtet nach Unfall in Diedorf

Ein Unbekannter streift beim Überholen ein Auto in Diedorf und fährt einfach weiter. Beim Begutachten des Schadens passiert der Frau ein Missgeschick.

Zwei Unfälle hintereinander sind einer Zeitungszustellerin am Mittwoch in Diedorf widerfahren. In einem Fall flüchtete der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle.

Die 35-jährige Frau fuhr laut Polizei um 10.40 Uhr mit ihrem Dacia Duster langsam auf dem Marienburger Weg in Diedorf. Ein noch unbekannter Autofahrer überholte sie und streifte ihren Wagen hinten links. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt ohne anzuhalten fort. Um was für ein Auto es sich handelte, ist bislang nicht bekannt.

Auto macht sich in Diedorf selbstständig und rollte gegen Gartenzaun

Die 35-Jährige stieg nach der Streifkollision aus, um ihren Schaden zu begutachten. Dabei vergaß sie jedoch, am Auto die Handbremse anzuziehen. Der Dacia machte sich plötzlich selbständig und rollte gegen den Gartenzaun eines angrenzenden Anwesens. Am Gartenzaun des Anliegers entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Hinweise über den flüchtigen Unfallverursacher an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

