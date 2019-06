vor 40 Min.

Autofahrer hupt: Fahrerin erschrickt und baut Unfall

Leicht verletzt wurde Autofahrerin, die zwischen Wörleschwang und Reutern von der Fahrbahn abgekommen war. Der Grund ist kurios.

Laut Polizei erschrak die Frau, als ein überholender Autofahrer hupte. Die 35-Jährige soll mit etwa 50 Stundenkilometern gefahren sein. Die Frau lenkte zu weit rechts und geriet mit den rechten Reifen aufs Bankett. Beim Gegensteuern kam sie nach links von der Fahrbahn ab, ihr Wagen überschlug sich und landete in einem Kornfeld. Die Frau musste zur Behandlung in die Uniklinik Augsburg. Am Auto der Frau entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Laut Polizei sei dem überholenden Autofahrer wegen der Gesamtumstände keinerlei Vorwurf zu machen. (mcz)

