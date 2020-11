vor 60 Min.

Autofahrer in Zusmarshausen mit fast drei Promille unterwegs

Völlig betrunken ist am Samstagabend ein Mann in Zusmarshausen mit dem Auto unterwegs.

Die Polizei erwischt in Zusmarshausen einen 27-Jährigen, der völlig betrunken hinterm Steuer schläft. Es gibt Hinweise, dass er auch noch einen Unfall gebaut hat.

Völlig betrunken ist am Samstagabend ein 27-Jähriger hinterm Steuer erwischt worden. Zeugen berichteten der Polizei gegen 20.30 Uhr von einem grauen Ford Fiesta mit ausländischem Kennzeichen, der in Schlangenlinien zwischen Wörleschwang und Zusmarshausen fuhr. Im Anschluss parkte der 27-jährige Fahrer sein Auto auf dem Rewe-Parkplatz in Zusmarshausen und schlief dort ein. Er wurde dort von einer Polizeistreife geweckt.

Polizei Zusmarshausen sucht nach Zeugen

Ein Alkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 2,8 Promille. Der junge Mann wurde zur Blutentnahme zur PI Zusmarshausen gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto des Mannes wies einen frischen Unfallschaden am Heck auf. Dieser Schaden kann aktuell keinem Unfall zugeordnet werden. Auch der 27-jährige selbst wies mehrere oberflächliche Schürfwunden auf. Wo er sich diese zugezogen hatte ist derzeit ebenfalls unbekannt.

Zeugen, welche durch den Wagen des 27-jährigen gefährdet wurden oder die Hinweise auf den Ursprung des Unfallschadens, also einen Unfallort geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

