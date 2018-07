vor 42 Min.

Autofahrer kracht an B2 auf wartendes Fahrzeug

In einen stehenden Wagen ist am Sonntagnachmittag an der Bundesstraße 2 bei Meitingen ein 46-Jähriger aufgefahren.

In einen stehenden Wagen ist am Sonntagnachmittag an der Bundesstraße 2 bei Meitingen ein 46-Jähriger aufgefahren. Wie die Polizei berichtet, wollte zuvor eine 43-Jährige mit ihrem Auto an der Anschlussstelle Biberbach auf die Bundesstraße in südlicher Richtung auffahren. Wegen erhöhtem Verkehrsaufkommen war die rechte Spur nicht frei, deshalb musste sie am Ende der Einfädelspur warten. Der Unfallverursacher übersah den stehenden Wagen und fuhr ihr frontal hinten auf. Bei dem Unfall wurden fünf Personen leicht verletzt, sie wurden mit dem Rettungswagen ins Klinikum Augsburg gebracht. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 23000 Euro. (mahei)

