10:58 Uhr

Autofahrer kracht auf der B2 dem Vordermann ins Heck

Auf der B2 hat es bei Meitingen am Stauende einen Unfall gegeben.

Die Straßenmeisterei führt bei Meitingen Arbeiten durch. Ein 62-jähriger Autofahrer bemerkt den Stau zu spät.

Nicht aufgepasst hat ein 62-jähriger Autofahrer am Dienstag auf der B2. Er bemerkte ein Stauende zu spät und krachte dem Vordermann ins Heck.

Zu dem Stau war es gekommen, da am Nachmittag die Straßenmeisterei Arbeiten auf der B2 zwischen den Anschlussstellen Meitingen-Nord und Meitingen-West durchgeführt hatte. Dadurch stockte der Verkehr in Fahrtrichtung Augsburg. EIn 30-Jähriger bremste gegen 15.15 Uhr daher ab, was ein hinter ihm fahrender Mann zu spät bemerkte. Der 62-Jährige fuhr auf, wobei der 30-Jährige laut Polizei leichte Verletzungen erlitt. Der Gesamtschaden beträgt rund 7000 Euro. (thia)

