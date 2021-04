Autofahrer kracht bei Welden in Leitplanke

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein Autofahrer bei Welden. Er kracht mit seinem Wagen gegen die Leitplanke.

Gegen eine Leitplanke gekracht ist am Mittwoch gegen 18 Uhr ein Autofahrer bei Welden. Laut Polizei war der Mann auf der Umgehungsstraße von Adelsried kommend in Richtung Welden unterwegs. In einer leichten Linkskurve, kurz vor Ehgatten, geriet er zu weit nach rechts und streifte mit seinem Auto die rechte Leitplanke. Dadurch wurde der Wagen auf der gesamten rechten Seite beschädigt. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. An der Leitplanke sei ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe entstanden, teilt die Polizei mit. (kinp)