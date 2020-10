10:40 Uhr

Autofahrer kracht in Gersthofen gegen Bushaltestelle

Ein 20-jähriger Autofahrer kommt mit seinem Wagen in Gersthofen von der Fahrbahn ab. Er kracht gegen eine Bushaltestelle.

In eine Bushaltestelle in Gersthofen ist am Samstag ein 20-jähriger mit seinem Auto gekracht. Wie die Polizei berichtet, bog der junge Mann von der Gersthofer Messerschmittstraße nach links in die Dieselstraße ein. Unmittelbar danach kam er mit seinem Auto ins Schleudern. Der Wagen schlitterte nach rechts von der Fahrbahn und krachte gegen eine Bushaltestelle. Verletzt wurde der Autofahrer nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro. (kinp)

