vor 16 Min.

Autofahrer meldet Unfall mit Reh bei Fischach zu spät

Ein junger Mann fährt mit seinem BMW ein Reh an. Weil er den Vorfall nicht sofort meldet, kassiert er nun eine Anzeige.

Einen Wildunfall zu spät gemeldet hat ein 24-Jähriger. Laut Polizei war der junge Mann am Samstag gegen 19 Uhr zwischen Heimberg und Fischach unterwegs. Mit seinem BMW krachte er gegen ein Reh, das von links auf die Fahrbahn sprang. Das Reh lief nach dem Zusammenstoß weiter nach rechts in einen abgeholzten Hang. Der Sachschaden am Auto wird mit 1500 Euro beziffert.

Diesen Wildunfall meldete der 24-Jährige aber erst am Sonntagvormittag. Der verständigte Jagdpächter konnte das trächtige Reh bei seiner sofortigen Absuche mit noch warmem Körper zur Mittagszeit tot auffinden. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier unnötig lange leiden musste, weil der junge Mann den Unfall zu spät meldete. Deshalb wird der BMW-Fahrer wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Jagdgesetz angezeigt. (kinp)

