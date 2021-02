11:12 Uhr

Autofahrer missachtet in Gersthofen die Vorfahrt

Die Vorfahrt missachtet hat ein Autofahrer am Montag in Gersthofen.

Ein 65-Jähriger hält zwar in Gersthofen zunächst am Stoppschild an. Dann aber fährt er genau im falschen Moment wieder los.

Die Vorfahrt missachtet hat ein Autofahrer am Montag in Gersthofen. Der 65-Jährige war auf der Tiefenbachstraße unterwegs und hatte einen 32-Jährigen übersehen.

Gegen 9.10 Uhr wollte der 65-Jährige an der Tiefenbacherstraße nach links in die Ziegeleistr. abbiegen. Deswegen blieb er laut Polizei auch zunächst an der Stoppstelle stehen. Als er jedoch wieder losfuhr, übersah er den Wagen eines 32-Jährigen, der von der Ziegeleistraße nach links in die Tiefenbacherstraße einbog. Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro.. (thia)

Themen folgen