Autofahrer mit Alkohol und defektem Rücklicht in Ustersbach unterwegs

Ein defektes Rücklicht hat am Sonntag einen betrunkenen Autofahrer in Ustersbach überführt.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hält die Polizei einen 24-Jährigen an. Der junge Mann ist mit einem Alkoholtest allerdings überhaupt nicht einverstanden.

Ein defektes Rücklicht hat am Sonntag einen betrunkenen Autofahrer in Ustersbach überführt. Der 24-Jährige war um 19.45 Uhr auf der Hauptstraße in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten.

Beamte bemerkten bei Kontrolle in Ustersbach Alkoholgeruch

Angehalten hatte ihn die Polizei, da an seinem VW das Rücklicht defekt war. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten der Polizei Zusmarshausen Alkoholgeruch beim Fahrer. Auf dem Beifahrersitz hatte er zudem mehrere Bierflaschen in einem Rucksack deponiert. Da sich der 24-Jährige laut Polizei nicht kooperativ zeigte und mit einem Atemalkoholtest nicht einverstanden war, musste er zur Dienststelle mitgenommen werden. Dort erfolgte eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (thia)

