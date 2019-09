vor 38 Min.

Autofahrer prallt gegen eine Rotte Wildschweine

Bei dem Zusammenstoß auf der B300 werden drei Tiere getötet. 30 Feuerwehrmänner aus Fischach und Ustersbach sind im Einsatz, um die Unfallstelle zu säubern.

Es war eine ziemliche Sauerei, so oder so: Drei Wildschweine wurde in der Nacht auf Montag bei einem Unfall auf der B300 zwischen Maingründel und Ustersbach getötet. Ein 52-jähriger Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der Mann war mit seinem Wagen gegen 3.20 Uhr in Richtung Ustersbach unterwegs. Etwa 300 Meter vor dem Kreisverkehr Ustersbach prallte er gegen eine Rotte Wildschweine, die von links nach rechts die Fahrbahn überquerte. Drei der Tiere wurden von dem Auto frontal erfasst, zwei Wildschweine verschwanden scheinbar unverletzt im Maisfeld.

Alle Airbags im Auto ausgelöst

Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle Airbags des Fahrzeugs ausgelöst. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen ins Uniklinikum Augsburg. Drei Wildschweine überlebten den Verkehrsunfall nicht und wurden dem Jagdberechtigten übergeben. Zur Unfallabsicherung waren 30 Helfer der Feuerwehren Fischach und Ustersbach im Einsatz. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. (mcz)

