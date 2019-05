10:52 Uhr

Autofahrer rammt Betonsäule

Die Polizei sucht den Autofahrer, der in Diedorf an einem Grundstück eine Betonsäule gerammt hat.

Ein unbekannter Autofahrer hat in nachts eine Betonsäule sowie einen Briefkasten in der Schillerstraße in Diedorf beschädigt.

Der Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen. (mcz)

Themen Folgen