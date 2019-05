vor 19 Min.

Autofahrer rammt Schulbus

Ein 40-Jähriger rammte einen Schulbus, als er auf der Neue Bergstraße in Kühlenthal unterwegs war.

In Kühlenthal übersieht ein 40-Jähriger einen Schulbus und prallt in einer Kurve frontal gegen den Bus.

Als ein 40-Jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der neuen Bergstraße in Kühlenthal unterwegs war, kam ihm in einer Kurve ein Schulbus entgegen. Wegen seiner Länge benötigte der Bus die gesamte Fahrbahnbreite. Wie die Polizei mitteilte, erkannte der Autofahrer aufgrund der Unübersichtlichkeit vor Ort den Schulbus zu spät.

Schaden beläuft sich auf 11.500 Euro

Der Schulbusfahrer konnte den Bus noch bremsen. Doch der 40-Jährige konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte frontal in den Bus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.500 Euro.

