vor 47 Min.

Autofahrer rammt in Thierhaupten Auto und schiebt es in den Gegenverkehr

Ein Autofahrer ist am Montag seinem Vordermann in Thierhaupten so stark ins Heck gefahren, dass dieser in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenprallte.

Bei einem Unfall in Thierhaupten werden zwei Autofahrer leicht verletzt und müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zunächst wollte laut Polizei ein 46-Jähriger gegen 14.35 Uhr von der Meitinger Straße nach links in den Buchenweg einbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Fahrer bis zum Stillstand abbremsen. Ein dahinter befindlicher 70-jähriger Autofahrer nahm dies zu spät wahr und krachte ihm in das Heck. Der Aufprall war so stark, dass er das Fahrzeug in den Gegenverkehr schob. Dort krachte das Fahrzeug in den Wagen eines entgegenkommenden 45-Jährigen. Sowohl der 46-Jährige als auch der 45-Jährige mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.500 Euro. (thia)

