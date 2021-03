11:13 Uhr

Autofahrer schläft bei Gessertshausen am Steuer ein

Während der Fahrt ist ein Mann in seinem BMW auf der Kreisstraße von Schwabmünchen in Richtung Gessertshausen eingenickt.

Ein Autofahrer nickt auf der Kreisstraße auf Höhe des Klosters Oberschönenfeld kurz ein. Ein lauter Knall weckt ihn wieder auf.

Der 72-Jährige war laut Polizei am Dienstag um 11.40 Uhr auf Höhe des Klosters Oberschönenfeld nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen. In diesem Moment kam er über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße ab und geriet in ein angrenzendes Feld. Hierbei überfuhr er ein mobil aufgestelltes Verkehrszeichen, das den Knall verursachte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 5000 Euro. (thia)

