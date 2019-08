11:51 Uhr

Autofahrer schläft ein und kommt von Straße ab

Ein 52-Jähriger ist mit seinem Wagen an die Leitplanke gekracht, weil er am Steuer eingeschlafen ist.

Ein 52-Jähriger schläft am Steuer ein und kommt bei Zusmarshausen von der Fahrbahn ab. Im Auto befinden sich auch sein sechsjähriger Sohn und seine Ehefrau.

Ein 52-Jährige ist nach eigener Aussage am Steuer eingeschlafen und hat deshalb einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt war der Mann am Samstag gegen 12.30 Uhr auf einer Staatsstraße in Zusmarshausen unterwegs. Im Auto befanden sich auch die Ehefrau und der sechsjährige Sohn des Fahrers. Als der Mann kurz einschlief, krachte das Auto gegen die linke Leitplanke. Anschließend lenkte der Fahrer auf seine Fahrspur zurück, wo er sein Auto anhalten konnte.

Unfall geht glimpflich aus

Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. An der Schutzplanke entstand laut Polizei ein massiver Schaden in Höhe von rund 5000 Euro, der Schaden am Auto liegt bei rund 8000 Euro. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (kinp)

